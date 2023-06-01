ЕС планирует выделить до 10 млн евро на поддержку реформы системы опеки в Украине

ukru
19:26 • 42220 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102296 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106238 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106548 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101080 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93095 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109857 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131231 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170453 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201630 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 31459 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 61735 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 36404 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 31503 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 40413 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170453 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201630 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143550 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150104 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186597 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 61746 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103424 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120461 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156163 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163047 просмотра
Актуальное
ЕС планирует выделить до 10 млн евро на поддержку реформы системы опеки в Украине

ЕС планирует выделить до 10 млн евро на поддержку реформы системы опеки в Украине

Киев • УНН

 • 429370 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Европейская Комиссия обязалась выделить 10 миллионов евро финансовой помощи на реформирование системы опеки в Украине, а также предоставить экспертную поддержку по этому вопросу. Об этом говорится в совместном заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Владимира Зеленского к Международному дню защиты детей 1 июня, подписанном на полях саммита Европейского политического сообщества, передает УНН.

Цитата

"Мы стремимся поддерживать реформу защиты детей в Украине. Мы предоставим как финансовую помощь, так и экспертную поддержку, чтобы способствовать комплексной реформе системы опеки, акцентируя на семейных формах воспитания и на защите детей. Европейская комиссия взяла на себя обязательство поддержать реформу системы опеки над детьми в Украине, пообещав выделить 10 миллионов евро", - говорится в заявлении.

Детали

Лидеры приветствовали создание Проектного офиса ЕС в Украине при Кабинете Министров, который будет разрабатывать стратегию реформирования системы опеки над ребенком и координировать ее внедрение. Кроме этого, они обязались работать вместе, чтобы защитить право украинских детей на доступ к образованию.

"Зачисление в систему образования имеет решающее значение для развития детей и приобретения важных социальных навыков... Мы продолжим восстанавливать поврежденные или разрушенные войной школы в Украине", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас в странах Евросоюза сейчас проживает примерно 1,3 миллиона украинских детей, и Директива ЕС о временной защите "сыграла важную роль" в обеспечении перемещенным детям немедленного доступа к здравоохранению, образованию и другим социальным системам.

"Мы стремимся и в дальнейшем обеспечивать их надлежащую регистрацию в образовании и работать над взаимным признанием их результатов обучения", - подчеркнули лидеры.

Напомним

К Международному дню защиты детей 1 июня президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Владимир Зеленский призвали Россию немедленно прекратить незаконную депортацию украинских детей и вернуть их в Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы