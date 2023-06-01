ЕС планирует выделить до 10 млн евро на поддержку реформы системы опеки в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Европейская Комиссия обязалась выделить 10 миллионов евро финансовой помощи на реформирование системы опеки в Украине, а также предоставить экспертную поддержку по этому вопросу. Об этом говорится в совместном заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Владимира Зеленского к Международному дню защиты детей 1 июня, подписанном на полях саммита Европейского политического сообщества, передает УНН.
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"Мы стремимся поддерживать реформу защиты детей в Украине. Мы предоставим как финансовую помощь, так и экспертную поддержку, чтобы способствовать комплексной реформе системы опеки, акцентируя на семейных формах воспитания и на защите детей. Европейская комиссия взяла на себя обязательство поддержать реформу системы опеки над детьми в Украине, пообещав выделить 10 миллионов евро", - говорится в заявлении.
Детали
Лидеры приветствовали создание Проектного офиса ЕС в Украине при Кабинете Министров, который будет разрабатывать стратегию реформирования системы опеки над ребенком и координировать ее внедрение. Кроме этого, они обязались работать вместе, чтобы защитить право украинских детей на доступ к образованию.
"Зачисление в систему образования имеет решающее значение для развития детей и приобретения важных социальных навыков... Мы продолжим восстанавливать поврежденные или разрушенные войной школы в Украине", - говорится в заявлении.
Отмечается, что сейчас в странах Евросоюза сейчас проживает примерно 1,3 миллиона украинских детей, и Директива ЕС о временной защите "сыграла важную роль" в обеспечении перемещенным детям немедленного доступа к здравоохранению, образованию и другим социальным системам.
"Мы стремимся и в дальнейшем обеспечивать их надлежащую регистрацию в образовании и работать над взаимным признанием их результатов обучения", - подчеркнули лидеры.
Напомним
К Международному дню защиты детей 1 июня президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Владимир Зеленский призвали Россию немедленно прекратить незаконную депортацию украинских детей и вернуть их в Украину.