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ЄС не вимагає від України нагального підвищення алкогольних акцизів - І.Товкач

ЄС не вимагає від України нагального підвищення алкогольних акцизів - І.Товкач

Київ • УНН

 • 18702 перегляди

А ріст акцизів на алкоголь спричинить самогубство галузі, вважає експерт

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Цього року акцизи на алкоголь підвищувати незаконно, а з економічної точки зору — безглуздо. За перший квартал показники падіння легального виробництва міцних алкогольних напоїв становитимуть близько 30%. Більше того, у вимогах ЄС до України відсутні такі положення, які би передбачали термінове підвищення алкогольних акцизів. Про це у коментарі УНН заявив експерт ринку Ігор Товкач.

За словами експерта, якщо й надалі перекладати на споживача зростання вартості алкоголю (через підвищення акцизу — ред.), то це означатиме тільки те, що повний занепад галузі настане ще швидше.

“Коли говорять, що акцизи на алкоголь впродовж року ще піднімуться, то я вважаю, що це — дурниця. Такого не має бути. За попередньою інформацією, по першому кварталу 2017 року випуск горілки впаде ще на 30% у порівняні з аналогічним періодом минулого року. Зрозуміло, що бюджет втратить тим більше, чим більше буде перекладатися податковий тягар на споживачів. Маю на увазі зростання акцизу як непрямого податку. Отже, в сталих умовах виробництва і обігу алкоголю говорити про підвищення акцизу немає сенсу.

Щодо посилання на вимогу ЄС про те, що ми маємо збільшувати акцизи до рівня мінімально рекомендованого їх директивами. Так, є така домовленість. Але вона не означає, що у вимогах ЄС прописано, що Україна має урівноважити акцизи на алкоголь або тютюн вже сьогодні. Повинна бути створена міжвідомча група щодо адаптації наших акцизів з вимогами ЄС. І це питання подальших домовленностей. По алкоголю пропонувалося щонайменше п’ять років для адаптації, по тютюну — десять. Хоча, ставки на пиво у нас вже вищі, ніж мінімально рекомендовані для країн ЄС. По горілці — є ще невеликий люфт для підвищення, а щодо тютюну, то різниця значна — ми маємо в шість разів меншу цифру, ніж має бути. І це без урахування впливу абсолютно незаконного 5%-го акцизу з роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами.

Для того, щоб встановити акцизи згідно з директивами ЄС, треба розробити дорожню карту по їх адаптації. І не отримати по факту зростання контрабанди з країн-сусідів по колишньому СРСР. Але наразі цим питанням поки ще серйозно не займаються”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В.Гройсман лукавить, коли обіцяє не переглядати акцизи на алкоголь до кінця року

І.Товкач додав, що привести розмір акцизів на алкоголь і тютюн до європейського рівня Україна має до 2019 року. У разі, якщо підвищення ставок відбуватиметься сьогодні, то це просто вб’є вітчизняну алкогольну галузь.

“Тобто, у нас ще є час до 2019 року. Але, якщо ми зараз вийдемо на них (європейські розміри ставок акцизів — ред.), то ми будемо брати алкоголь з Росії, Білорусі і Молдови. Це просто самогубство. Нелегальний алкоголь вже на сьогоднішній день у 3,5 рази дешевший легального”, — додав він.

Нагадаємо, 11 квітня, В.Гройсман, відповідаючи на запитання кореспондента про те, чи планує уряд переглянути акцизи на алкоголь у бік їх зменшення (через значну тінізацію ринку), сказав: “Ні, ми не плануємо жодних підвищень... Жодних змін протягом року ми не плануємо”.

Також нагадаємо, на наступному засіданні податковий комітет розгляне пропозицію про зменшення алкогольних акцизів.

Додамо, що за оцінками експертів, необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби призводять до збільшення фальсифікованої продукції.

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