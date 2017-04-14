ЕС не требует от Украины срочного повышения алкогольных акцизов - И.Товкач

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В этом году акцизы на алкоголь повышать незаконно, а с экономической точки зрения - бессмысленно. За первый квартал показатели падения легального производства крепких алкогольных напитков составят около 30%. Более того, в требованиях ЕС к Украине отсутствуют такие положения, которые бы предусматривали срочное повышение алкогольных акцизов. Об этом в комментарии УНН заявил эксперт рынка Игорь Товкач.

По словам эксперта, если и дальше перекладывать на потребителя рост стоимости алкоголя (из-за повышения акциза - ред.), то это будет означать только то, что полный упадок отрасли наступит еще быстрее.

"Когда говорят, что акцизы на алкоголь в течение года еще поднимутся, то я считаю, что это - ерунда. Такого не должно быть. По предварительной информации, по первому кварталу 2017 года выпуск водки упадет еще на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Понятно, что бюджет потеряет тем больше, чем больше будет перекладываться налоговое бремя на потребителей. Я имею в виду рост акциза как косвенного налога. Итак, в постоянных условиях производства и оборота алкоголя говорить о повышении акциза нет смысла.

Относительно ссылки на требование ЕС о том, что мы должны увеличивать акцизы до уровня минимально рекомендованного их директивами. Да, есть такая договоренность. Но она не означает, что в требованиях ЕС прописано, что Украина должна уравновесить акцизы на алкоголь или табак уже сегодня. Должна быть создана межведомственная группа по адаптации наших акцизов с требованиями ЕС. И это вопрос дальнейших договоренностей. По алкоголю предлагалось не менее пяти лет для адаптации, по табаку - десять. Хотя, ставки на пиво у нас уже выше, чем минимально рекомендованы для стран ЕС. По водке - есть еще небольшой люфт для повышения, а по табаку, то разница значительна - у нас в шесть раз меньшая цифра, чем должна быть. И это без учета влияния абсолютно незаконного 5%-го акциза по розничной торговле алкогольными и табачными изделиями.

Для того, чтобы установить акцизы согласно директивам ЕС, нужно разработать дорожную карту по их адаптации. И не получить по факту роста контрабанды из стран-соседей по бывшему СССР. Но пока этим вопросом пока еще серьезно не занимаются", - рассказал он.

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И.Товкач добавил, что привести размер акцизов на алкоголь и табак до европейского уровня Украина должна до 2019 года. В случае, если повышение ставок будет проиходить сегодня, то это просто убьет отечественную алкогольную отрасль.

"То есть, у нас еще есть время до 2019 года. Но, если мы сейчас выйдем на них (европейские размеры ставок акцизов - ред.), то мы будем принимать алкоголь из России, Белоруси и Молдовы. Это просто самоубийство. Нелегальный алкоголь уже на сегодняшний день в 3,5 раза дешевле легального", - добавил он.

Напомним, 11 апреля, В.Гройсман, отвечая на вопрос корреспондента о том, планирует ли правительство пересмотреть акцизы на алкоголь в сторону их уменьшения (из-за значительной тенизации рынка), сказал: "Нет, мы не планируем никаких повышений ... Никаких изменений в течение года мы не планируем".

Также напомним, на следующем заседании налоговый комитет рассмотрит предложение об уменьшении алкогольных акцизов.

Добавим, что по оценкам экспертов, необоснованное завышенные акцизов на водочные изделия приводят к увеличению фальсифицированной продукции.