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ЄС наполягає на повній демілітаризації району Запорізької АЕС - Боррель

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Європейський Союз має продовжувати чинити тиск для повної демілітаризації району Запорізької АЕС. Про це заявив у середу, 31 серпня, журналістам Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед зустріччю на рівні голів МЗС країн блоку у Празі, пише УНН.

ЄС наполягає на повній демілітаризації району Запорізької АЕС - Боррель

Цитата

"Ми просили негайної демілітаризації району цієї атомної централі – найбільшої атомної електростанції у всій Європі. Ми не можемо грати у військові ігри поряд із таким місцем. Тому я сподіваюся, що агентство з атомної енергії зможе поправити ситуацію. І, звичайно ж, ми маємо продовжувати чинити тиск для повної демілітаризації цієї частини української території", - сказав Боррель.

Деталі

З його слів, росіяни "грають у азартні ігри з ядерною безпекою".

"Ми дуже підтримуємо пана Гроссі (Генерального директора МАГАТЕ - ред.) та його команду. Подивимося, яким буде результат цієї місії", - зазначив Боррель з приводу відправки на ЗАЕС місії МАГАТЕ.

Доповнення

росія раніше виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС.

ЗАЕС захоплена окупантами з 4 березня. 31 серпня з Києва на станцію вирушила місія МАГАТЕ.

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