ЄС наполягає на повній демілітаризації району Запорізької АЕС - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Європейський Союз має продовжувати чинити тиск для повної демілітаризації району Запорізької АЕС. Про це заявив у середу, 31 серпня, журналістам Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед зустріччю на рівні голів МЗС країн блоку у Празі, пише УНН.
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"Ми просили негайної демілітаризації району цієї атомної централі – найбільшої атомної електростанції у всій Європі. Ми не можемо грати у військові ігри поряд із таким місцем. Тому я сподіваюся, що агентство з атомної енергії зможе поправити ситуацію. І, звичайно ж, ми маємо продовжувати чинити тиск для повної демілітаризації цієї частини української території", - сказав Боррель.
Деталі
З його слів, росіяни "грають у азартні ігри з ядерною безпекою".
"Ми дуже підтримуємо пана Гроссі (Генерального директора МАГАТЕ - ред.) та його команду. Подивимося, яким буде результат цієї місії", - зазначив Боррель з приводу відправки на ЗАЕС місії МАГАТЕ.
Доповнення
росія раніше виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС.
ЗАЕС захоплена окупантами з 4 березня. 31 серпня з Києва на станцію вирушила місія МАГАТЕ.