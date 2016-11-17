ЄС надав Україні комп’ютерне та програмне забезпечення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У рамках міжнародно-технічної допомоги Євросоюз поставив Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів комп’ютерне та програмне забезпечення. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
Усього в рамках проекту міжнародно-технічної допомоги передбачено три позиції: комп’ютерне забезпечення, забезпечення лабораторного обладнання та розробка програмного забезпечення для здійснення функцій державного контролю та забезпечення епізоотичного благополуччя. Загальна кошторисна вартість контракту становить орієнтовано 2 млн 200 тис. євро.
Станом на сьогодні залишилося поставити в Україну лабораторне обладнання, яке очікується до кінця поточного року.