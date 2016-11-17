ЕС предоставил Украине компьютерное и программное обеспечение

Всего в рамках проекта международно-технической помощи предусмотрено три позиции: компьютерное обеспечение, обеспечение лабораторного оборудования и разработка программного обеспечения для осуществления функций государственного контроля и обеспечения эпизоотического благополучия. Общая сметная стоимость контракта составляет ориентировочно 2 млн 200 тыс. евро.

На сегодня осталось поставить в Украину лабораторное оборудование, которое ожидается до конца текущего года.