ЕС предоставил Украине компьютерное и программное обеспечение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В рамках международно-технической помощи Евросоюз поставил Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей компьютерное и программное обеспечение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
Всего в рамках проекта международно-технической помощи предусмотрено три позиции: компьютерное обеспечение, обеспечение лабораторного оборудования и разработка программного обеспечения для осуществления функций государственного контроля и обеспечения эпизоотического благополучия. Общая сметная стоимость контракта составляет ориентировочно 2 млн 200 тыс. евро.
На сегодня осталось поставить в Украину лабораторное оборудование, которое ожидается до конца текущего года.