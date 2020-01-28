ЄС надасть Україні 26 млн євро на підтримку фермерства
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна підписала угоду про розвиток агросектору, малого фермерства, в рамках якої європейські партнери нададуть Україні 26 мільйонів євро. Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час спільної з Жозепом Боррелем пресконференції за підсумками проведення 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні була підписана угода про підтримку розвитку агросектору, малого фермерства, для України. Наші європейські партнери в рамках цієї угоди погодилися надати 26 мільйонів євро на ці цілі. Також дякуємо вам за цю секторальну підтримку”, — сказав Олексій Гончарук.
Він додав, що на повістці дня серед пріоритетів українського уряду є запровадження цивілізованого ринку землі і саме з фокусом на підтримку малого фермерства і сільського господарства.
Нагадаємо, Гончарук розповів, коли Україна отримає останній транш макрофіну ЄС.