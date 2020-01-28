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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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ЕС предоставит Украине 26 млн евро на поддержку фермерства

Киев • УНН

 • 20715 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Украина подписала соглашение о развитии агросектора, малого фермерства, в рамках которого европейские партнеры предоставят Украине 26 млн евро. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместной с Хосепом Боррелем пресс конференции по итогам проведения 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.

ЕС предоставит Украине 26 млн евро на поддержку фермерства

"Сегодня было подписано соглашение о поддержке развития агросектора, малого фермерства, для Украины. Наши европейские партнеры в рамках этого соглашения согласились предоставить 26 млн евро на эти цели. Также благодарим вас за эту секторальную поддержку", - сказал Алексей Гончарук.

Он добавил, что на повестке дня среди приоритетов украинского правительства является внедрение цивилизованного рынка земли и именно с фокусом на поддержку малого фермерства и сельского хозяйства.

Напомним, Гончарук рассказал, когда Украина получит последний транш макрофина ЕС.

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