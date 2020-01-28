ЕС предоставит Украине 26 млн евро на поддержку фермерства
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украина подписала соглашение о развитии агросектора, малого фермерства, в рамках которого европейские партнеры предоставят Украине 26 млн евро. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместной с Хосепом Боррелем пресс конференции по итогам проведения 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.
"Сегодня было подписано соглашение о поддержке развития агросектора, малого фермерства, для Украины. Наши европейские партнеры в рамках этого соглашения согласились предоставить 26 млн евро на эти цели. Также благодарим вас за эту секторальную поддержку", - сказал Алексей Гончарук.
Он добавил, что на повестке дня среди приоритетов украинского правительства является внедрение цивилизованного рынка земли и именно с фокусом на поддержку малого фермерства и сельского хозяйства.
Напомним, Гончарук рассказал, когда Украина получит последний транш макрофина ЕС.