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ЄС на рік продовжив санкції проти сирійського режиму

ЄС на рік продовжив санкції проти сирійського режиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Європейський Союз на рік продовжив санкції проти сирійського режиму. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-реліз Ради Європи.

Так, сьогодні, 17 травня, Рада Європи продовжила обмежувальні заходи проти сирійського режиму до 1 червня 2020 року.

Зазначається, що відповідно до стратегії ЄС щодо Сирії, Союз вирішив зберегти обмежувальні заходи проти сирійського режиму та його прихильників, оскільки репресії проти цивільного населення продовжуються.

Рада Європи вилучила з переліку 5 померлих осіб та одну юридичну особу, яка припинила своє існування, а також одну установу, для якої більше не було підстав тримати її під санкціями.

У список було включено 270 осіб і 70 суб'єктів, на які поширюється заборона та заморожування активів.

У більш широкому сенсі, санкції проти Сирії включають ембарго на нафту, обмеження на певні інвестиції, заморожування активів сирійського центрального банку в ЄС, обмеження експорту на обладнання та технології, які можуть бути використані для внутрішніх репресій, а також на обладнання та технології для моніторингу або перехоплення Інтернету і телефонного зв'язку.

Як повідомляв УНН, Трамп продовжив на рік режим санкцій щодо Сирії

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