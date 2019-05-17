ЕС на год продлил санкции против сирийского режима
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Европейский Союз на год продлил санкции против сирийского режима. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-релиз Совета Европы.
Так, сегодня, 17 мая, Совет Европы продлил ограничительные меры против сирийского режима до 1 июня 2020 года.
Отмечается, что согласно стратегии ЕС в отношении Сирии, Союз решил сохранить ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников, поскольку репрессии против гражданского населения продолжаются.
Совет Европы исключил из перечня 5 умерших и одно юридическое лицо, ято прекратило свое существование, а также одно учреждение, которое больше не было оснований держать под санкциями.
В список были включены 270 человек и 70 субъектов, на которые распространяется запрет и замораживание активов.
В более широком смысле, санкции против Сирии включают эмбарго на нефть, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка в ЕС, ограничения экспорта на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата Интернета и телефонной связи.
Как сообщал УНН, Трамп продлил на год режим санкций в отношении Сирии.