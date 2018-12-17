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ЄС координує позицію у відповідь на мілітаризацію Керченської протоки з G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Євросоюз координує позицію у відповідь на мілітаризацію Азовського моря і Керченської протоки з боку РФ з країнами "Великої сімки". Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Брюсселі, передає кореспондент УНН.

ЄС координує позицію у відповідь на мілітаризацію Керченської протоки з G7

"Що стосується розвитку подій (біля Керченської протоки – ред.), ми бачимо це, і ми з самого початку чітко казали, що мілітаризація Азовського моря є дуже небезпечною. Тому з самого початку ми закликали до деескалації і зменшення напруженості з російського боку", - наголосила Могеріні.

За її словами, ЄС мав таку позицію раніше подій, що стались біля Керченської протоки: до цього закликали на дебатах в Європарламенті ще в жовтні.

"Ми бачимо такий розвиток подій з весни і літа, і ЄП чітко закликає до деескалації з російської сторони, і також це хвилює Євросоюз в плані безпеки і економічного впливу – через перевірки, які робляться, в тому числі на кораблях з європейським прапором", - зазначила високий представник ЄС.

Вона розповіла, що обговорила це питання з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях міністерської зустрічі у Мілані. За словами Могеріні, вона чітко навела йому позицію ЄС і очікування Союзу.

"Ми не лише бачимо цю ситуацію, але й передаємо сигнал, і ми єдиним фронтом виступаємо. Ви бачили висновки Європейської ради у четвер, де чітко все прописано і зазначено, які наші очікування. Я хочу підкреслити, що цю позицію ми координуємо постійно з нашими партнерами з Великої сімки. Я вважаю, це може бути найефективнішим шляхом здійснення дипломатичного і політичного тиску на Росію", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Рада асоціації обговорила підтримку ЄС регіону Приазов’я.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів. У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

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