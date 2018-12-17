ЄС координує позицію у відповідь на мілітаризацію Керченської протоки з G7

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Євросоюз координує позицію у відповідь на мілітаризацію Азовського моря і Керченської протоки з боку РФ з країнами "Великої сімки". Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Брюсселі, передає кореспондент УНН.