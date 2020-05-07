Єрмак зустрівся з представниками української кіноіндустрії: розвіяв міфи про скорочення підтримки

Як зазначають в ОП, під час зустрічі Єрмак заявив, що останніми роками українське кіно демонструє позитивні тенденції.

“Ми побачили, що почали відбуватися позитивні зміни — українське кіно почало отримувати міжнародні премії, заробляти гроші, показувати бокс-офіси (касові збори — ред.). Все це буде підтримуватися”, — зазначив Єрмак.

Він нагадав, що з метою підтримки галузі продовжено терміни подачі звітності для виробників кінопродукції.

“Багато професій сьогодні фактично зупинилися. Ми повинні потурбуватися про тих людей, які не є штатними працівниками у продакшенах, телевізійних або кінокомпаніях. Дуже велика подяка тим людям, які керують великими продакшенами і, маючи сьогодні важку ситуацію, продовжують виплачувати заробітну плату, утримувати цих людей”, — сказав Єрмак.

Керівник ОП звернув увагу на питання дистрибуції українського кінематографу за кордоном.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що в парламенті зареєстровано законопроект, спрямований на підтримку креативної індустрії в умовах епідемії COVID-19.

Крім того, розроблено поправки до Податкового кодексу, які передбачають запровадження спеціальної ставки ПДВ для операцій у сфері культури в розмірі 7%.

“Це європейська практика, коли культурні послуги мають спеціальне податкове адміністрування”, — зауважив Ткаченко.

Крім того, представники комітету обговорювали з Кабінетом Міністрів можливість додаткового використання коштів стабілізаційного фонду на галузі культури, серед яких — кінематограф.

Продюсер Пилип Іллєнко закликав правоохоронні органи посилити ефективність у боротьбі з онлайн-піратством.

А продюсер Володимир Яценко зазначив, що важливо систематизувати напрацювання кіноіндустрії за системою КРІ. Це дасть змогу визначити критерії оцінки контенту, який виробляє український кінематограф. За його словами, доцільно провести аудит проектів, які одержали фінансову підтримку Держкіно цього року.

Єрмак закликав представників галузі подавати свої пропозиції як до Офісу Президента, так і до профільного парламентського комітету.

Керівник Офісу Глави держави запропонував створити інститут радників при Держкіно, якими можуть стати, зокрема, іноземні фахівці у сфері кінематографу.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що в Україні розпочинається державний проект зі створення в кожній області об’єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену чи спортсменам з цього регіону. Робоча назва проекту “Україна — чемпіон!”.