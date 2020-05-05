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Україна - чемпіон: Єрмак анонсував новий проект Офісу Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні розпочинається державний проект зі створення в кожній області об’єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену чи спортсменам з цього регіону. Робоча назва проекту “Україна — чемпіон!” Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на традиційній селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій, передає УНН із посиланням на повдіомлення Офісу Президента.

Україна - чемпіон: Єрмак анонсував новий проект Офісу Зеленського

У зустрічі взяли участь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, а також призер Олімпійських ігор і народний депутат Жан Беленюк, радник керівника Офісу Президента з питань спорту Олена Говорова та член парламентського Комітету з питань молоді і спорту Ольга Саладуха.

“Це буде культова споруда, поруч з якою буде музей. Ми хочемо створити сучасну історію наших спортивних героїв, спортивних легенд”, — сказав керівник Офісу Президента.

Єрмак додав, що цей проект необхідно реалізувати протягом року.

“Дуже важливо — і я хочу це підкреслити, — щоб ми вшанували людей, які ще живі, які сьогодні ще мають можливість отримати увагу та пошану від суспільства й держави”, — зазначив він.

Єрмак уточнив, що такі споруди повинні стати “магнітами”, які вплинуть на розвиток у регіоні не лише спорту, а й таких сфер, як туризм.

“Давайте дивитися в майбутнє. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми переможемо епідемію й будемо рухатися далі. Спорт є невід’ємною частиною життя українців, нашими спортсменами захоплюються в усьому світі”, — наголосив він.

Керівник Офісу Президента ініціював створення робочої групи, що займатиметься збором пропозицій від керівництва областей щодо об’єктів, які включать до проекту, та імен спортсменів для їхнього вшанування.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підтримав ініціативу Офісу Президента та наголосив, що без розвитку матеріально-технічної бази неможливий розвиток спорту в країні. За його словами, наразі більшість дитячо-юнацьких спортивних шкіл потрібно реконструювати.

“Якщо діти почнуть займатися спортом, то через три-п’ять років ми їх будемо бачити вже на чемпіонатах України, на п’єдесталах, а потім вони будуть вже олімпійцями”, — сказав міністр.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів традиційну селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій. У ній також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави та народні депутати. Учасники обговорили створення регіонального кадрового резерву для центральних органів влади.

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