Украина - чемпион: Ермак анонсировал новый проект Офиса Зеленского

Во встрече приняли участие министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, а также призер Олимпийских игр и народный депутат Жан Беленюк, советник руководителя Офиса Президента по вопросам спорта Елена Говорова и член парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха.

"Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд", - сказал руководитель Офиса Президента.

Ермак добавил, что этот проект необходимо реализовать в течение года.

"Очень важно - и я хочу это подчеркнуть, - чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства", - отметил он.

Ермак уточнил, что такие сооружения должны стать "магнитами", которые повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм.

"Давайте смотреть в будущее. Надеемся, что совместными усилиями мы победим эпидемии и будем двигаться дальше. Спорт является неотъемлемой частью жизни украинцев, нашими спортсменами восхищаются во всем мире", - подчеркнул он.

Руководитель Офиса Президента инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства области по объектам, которые включат в проект, и имен спортсменов для их почитания.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поддержал инициативу Офиса Президента и отметил, что без развития материально-технической базы невозможно развитие спорта в стране. По его словам, сейчас большинство детско-юношеских спортивных школ нужно реконструировать.

"Если дети начнут заниматься спортом, то через три-пять лет мы их будем видеть уже на чемпионатах Украины, на пьедесталах, а затем они будут уже олимпийцами", - сказал министр.

Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел традиционное селекторное совещание с председателями областных государственных администраций. В нем также приняли участие заместители руководителя Офиса Главы государства и народные депутаты. Участники обсудили создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти.