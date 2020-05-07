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Ермак встретился с представителями украинской киноиндустрии: развеял мифы о сокращении поддержки

Киев • УНН

 • 10890 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями украинской киноиндустрии. Он отметил, что все разговоры о сокращении поддержки украинского кинематографа безосновательны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Ермак встретился с представителями украинской киноиндустрии: развеял мифы о сокращении поддержки

Как отмечают в ОП, во время встречи Ермак заявил, что в последние годы украинское кино демонстрирует положительные тенденции.

“Мы увидели, что начали происходить положительные изменения — украинское кино начало получать международные премии, зарабатывать деньги, показывать бокс-офисы (кассовые сборы — ред.). Все это будет поддерживаться ”, - отметил Ермак.

Он напомнил, что с целью поддержки отрасли продлены сроки подачи отчетности для производителей кинопродукции.

“Многие профессии сегодня фактически остановились. Мы должны позаботиться о тех людях, которые не являются штатными работниками в продакшене, телевизионных или кинокомпаниях. Очень большое спасибо тем людям, которые руководят большими продакшенами и, имея сегодня тяжелую ситуацию, продолжают выплачивать заработную плату, содержать этих людей”, — сказал Ермак.

Руководитель ОП обратил внимание на вопросы дистрибуции украинского кинематографа за рубежом.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, направленный на поддержку креативной индустрии в условиях эпидемии COVID-19.

Кроме того, разработаны поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение специальной ставки НДС для операций в сфере культуры в размере 7%.

“Это европейская практика, когда культурные услуги имеют специальное налоговое администрирование”, — отметил Ткаченко.

Кроме того, представители комитета обсуждали с Кабинетом Министров возможность дополнительного использования средств стабилизационного фонда в области культуры, среди которых — кинематограф.

Продюсер Филипп Ильенко призвал правоохранительные органы усилить эффективность в борьбе с онлайн-пиратством.

А продюсер Владимир Яценко отметил, что важно систематизировать наработки киноиндустрии по системе КРИ. Это позволит определить критерии оценки контента, который производит украинский кинематограф. По его словам, целесообразно провести аудит проектов, получивших финансовую поддержку Госкино этого года.

Ермак призвал представителей отрасли подавать свои предложения как в Офис Президента, так и в профильный парламентский комитет.

Руководитель Офиса Главы государства предложил создать институт советников при Госкино, которыми могут стать, в частности, иностранные специалисты в сфере кинематографа.

Напомним, ранее Ермак заявил, что в Украине начинается государственный проект по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященной выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона. Рабочее название проекта “Украина — чемпион!”.

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