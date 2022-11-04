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Єрмак провів зустріч з групою очільниками місій держав-членів НАТО: про що говорили

Єрмак провів зустріч з групою очільниками місій держав-членів НАТО: про що говорили

Київ • УНН

 • 228090 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із очільниками місій держав-членів НАТО при штаб-квартирі Альянсу, які відвідали Україну з робочим візитом. Про це повідомив Єрмак у Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Я відзначив важливість їхнього візиту в Україну у дні, коли наша столиця та інші міста переживають чергову хвилю російських атак ракетами та дронами. Це потужний сигнал підтримки нашої держави з боку країн - членів Альянсу. Поінформував співрозмовників про актуальну ситуацію на фронті, відзначивши просування українських військ на півдні країни з метою деокупації українських земель», - зазначив він.

Деталі

Також Єрмак висловив сподівання на формування ширшої підтримки в межах Альянсу євроатлантичних перспектив України.

«Ми очікуємо підтвердження політики відкритих дверей Альянсу в контексті заявки України на членство, а також розширення допомоги Україні для посилення ППО. Важливою є реакція країн-членів НАТО на ядерний шантаж рф», - додав керівник ОП.

У зустрічі взяли участь представники десяти іноземних країн: Глава Місії Албанії при НАТО Вішо Адзязі Ліка, виконувач обов’язків Глави Місії Болгарії при НАТО Златін Крастев, Глава Місії Естонії при НАТО Юрі Луік, Глава Місії Латвії при НАТО Скуджа Едгарс, Глава Місії Литви при НАТО Матуліоніс Дейвідас, Глава Місії Польщі при НАТО Томаш Шатковський, Глава Місії Словаччини при НАТО Петер Батор, Глава Місії Північної Македонії при НАТО Дане Талескі, Глава Місії Румунії при НАТО Себастіан Данут Некулаєску, Глава Місії Чехії при НАТО Якуб Ландовський, а також заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Глава Місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

Доповнення

30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

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