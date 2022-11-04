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Ермак провел встречу с группой глав миссий государств-членов НАТО: о чем говорили

Ермак провел встречу с группой глав миссий государств-членов НАТО: о чем говорили

Киев • УНН

 • 228087 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с главами миссий государств-членов НАТО при штаб-квартире Альянса, которые посетили Украину с рабочим визитом. Об этом сообщил Ермак в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Я отметил важность их визита в Украину в те дни, когда наша столица и другие города переживают очередную волну российских атак ракетами и дронами. Это мощный сигнал поддержки нашего государства со стороны стран-членов Альянса. Проинформировал собеседников об актуальной ситуации на фронте, отметив продвижение украинских войск на юге страны с целью деоккупации украинских земель», - отметил он.

Детали

Также Ермак выразил надежду на формирование более широкой поддержки в рамках Альянса евроатлантических перспектив Украины.

«Мы ожидаем подтверждения политики открытых дверей Альянса в контексте заявки Украины на членство, а также расширения помощи Украине для усиления ПВО. Важна реакция стран-членов НАТО на ядерный шантаж рф», - добавил руководитель ОП.

Во встрече приняли участие представители десяти иностранных стран: Глава Миссии Албании при НАТО Вишо Адзязи Лика, исполняющий обязанности Главы Миссии Болгарии при НАТО Златин Крастев, Глава Миссии Эстонии при НАТО Юри Луик, Глава Миссии Латвии при НАТО Скуджа Эдгарс , Глава Миссии Литвы при НАТО Матулионис Дейвидас, Глава Миссии Польши при НАТО Томаш Шатковский, Глава Миссии Словакии при НАТО Петер Батор, Глава Миссии Северной Македонии при НАТО Данное Талески, Глава Миссии Румынии при НАТО, а также заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и глава Миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

Дополнение

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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