Єрмак провів селекторну нараду з регіонами: обговорили поширення COVID-19 після Великодня

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак за дорученням Глави держави провів селекторну нараду з міськими головами та головами обласних державних адміністрацій, де обговорили ситуацію з поширенням епідемії COVID-19 у регіонах після Великодніх свят, забезпечення лікарень медичними приладами та препаратами, а також співпрацю місцевої влади для ефективного проходження карантину та періоду епідемії, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.