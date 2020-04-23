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Єрмак провів селекторну нараду з регіонами: обговорили поширення COVID-19 після Великодня

Єрмак провів селекторну нараду з регіонами: обговорили поширення COVID-19 після Великодня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак за дорученням Глави держави провів селекторну нараду з міськими головами та головами обласних державних адміністрацій, де обговорили ситуацію з поширенням епідемії COVID-19 у регіонах після Великодніх свят, забезпечення лікарень медичними приладами та препаратами, а також співпрацю місцевої влади для ефективного проходження карантину та періоду епідемії, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Повідомляється що на нараді керівник ОП закликав очільників міст та областей контролювати дотримання карантинних обмежень — адже, за оцінками, Україна ще не пройшла піку захворюваності на COVID-19.

“І ви як місцева влада, і ми — відповідальні за життя та здоров’я наших громадян. Зараз украй необхідним є збереження карантинних заходів. Щойно з’явиться перша можливість послабити ці заходи — відкрити ринки чи транспорт, дати можливість бізнесам працювати — ми обов’язково одразу це зробимо. Стан людей та економіки сьогодні — ключове питання і для Президента, і для Кабінету міністрів. Однак ми ще навіть не пройшли піку захворювання й не хочемо повторити найгірші сценарії інших країн”, — наголосив Єрмак.

Повідомляється також, що на нараді заступниця керівника ОП з соціальних питань Юлія Соколовська повідомила, що найближчим часом уряд розгляне питання додаткового фінансування НСЗУ для боротьби з COVID-19 на 15,8 мільярда гривень.

Ці кошти спрямують на оплату діяльності мобільних бригад, доплати лікарям швидкої допомоги, які працюють з недужими на коронавірусну інфекцію. Також з них можна буде профінансувати стаціонарні лікарні, перепрофільовані для прийняття хворих на COVID-19, вказали в ОПУ.

Окрім того, учасники наради обговорили необхідність пояснення українцям, що на травневі свята слід уникати скупчень людей.

Як повідомляв УНН, у більшості областей України Великдень відсвяткували без порушень, водночас подекуди було зафіксоване велике скупчення людей. Зокрема, поліцейські зафіксували порушення умов карантину під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі.

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