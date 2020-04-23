Ермак провел селекторное совещание с регионами: обсудили распространение COVID-19 после Пасхи

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак по поручению Главы государства провел селекторное совещание с городскими головами и председателями областных государственных администраций, где обсудили ситуацию с распространением эпидемии COVID-19 в регионах после Пасхальных праздников, обеспечение больниц медицинскими приборами и препаратами, а также сотрудничество местных властей для эффективного прохождения карантина и периода эпидемии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.