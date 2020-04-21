Єрмак провів нараду з головами ОДА щодо ситуації з COVID-19 в регіонах: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій на якій закликав їх оперативніше надавати інформацію щодо хворих на коронавірус в регіонах та дотримання карантинних заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОП.
“За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій щодо ситуації з поширенням коронавірусу та нагальних питань регіональної політики. У ній також взяли участь заступники керівника Офісу Президента, міський голова Києва Віталій Кличко та народні депутати”, — йдеться у повідомленні.
Єрмак наголосив на важливості швидко надавати інформацію про розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 і карантинні заходи, яких вживаються в регіонах.
“Торкнулися на нараді й питання про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях...Голови ОДА перелічених областей відзвітували, що станом на ранок вівторка всі продуктові ринки в їхніх регіонах закриті, проте в Харкові та Одесі вони продовжують працювати, адже очільники вказаних міст не ухвалили рішення про їхнє закриття”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний. Приріст випадків захворювання у країні за добу — 415.