Ермак провел совещание с председателями ОГА по ситуации с COVID-19 в регионах: подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел селекторное совещание с председателями областных государственных администраций на которой призвал их оперативно предоставлять информацию о больных коронавирусом в регионах и соблюдение карантинных мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провел селекторное совещание с председателями областных государственных администраций относительно ситуации с распространением коронавируса и неотложных вопросов региональной политики. В ней также приняли участие заместители руководителя Офиса Президента, мэр Киева Виталий Кличко и народные депутаты", - говорится в сообщении.
Ермак отметил важность быстро предоставлять информацию о развитии ситуации с заболеваемостью COVID-19 и карантинных мерах, предпринимаемых в регионах.
"Коснулись на совещании и вопрос о временном закрытии продовольственных рынков, в частности в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях ... Главы ОГА перечисленных областей отчитались, что по состоянию на утро вторника все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный. Прирост случаев заболевания в стране за сутки - 415.