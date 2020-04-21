Ермак провел совещание с председателями ОГА по ситуации с COVID-19 в регионах: подробности

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел селекторное совещание с председателями областных государственных администраций на которой призвал их оперативно предоставлять информацию о больных коронавирусом в регионах и соблюдение карантинных мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.