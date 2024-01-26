Єрмак обговорив з Салліваном ситуацію з пакетом допомоги Україні та нещодавні удари рф
Київ • УНН
Андрій Єрмак, Голова Офісу Президента, та Джейк Салліван, Радник з питань національної безпеки США, обговорили нещодавні російські удари, пакети допомоги та мирні зусилля для України. Вони підкреслили важливість підтримки США у боротьбі України проти агресії.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили, зокрема, ситуацію на полі бою та питання ухвалення Конгресом Сполучених Штатів рішень, що стосуються необхідного для України пакета допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.
Андрій Єрмак відзначив важливість зустрічей української та американської сторони, які відбулися на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою та нещодавні ракетні удари росії по українській території,
Деталі
Повідомляється, що окрему увагу керівник Офісу Президента України та радник Президента США приділили питанню ухвалення Конгресом Сполучених Штатів рішень, що стосуються необхідного для України пакета допомоги.
Також Єрмак і Салліван зупинилися на результатах четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників щодо реалізації Української формули миру, яка відбулася в Давосі, та обговорили підготовку до Глобального саміту миру.
Окрім того, керівник Офісу Глави держави подякував Президенту США, його адміністрації, обом палатам Конгресу й американському суспільству за стійку підтримку України в боротьбі з російським агресором.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський з більшим позитивом, ніж торік, розглядає питання отримання підтримки від США.
Координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що відсутність допомоги від США матиме катастрофічні наслідки для України.