Ермак обсудил с Салливаном ситуацию с пакетом помощи Украине и недавние удары рф
Киев • УНН
Андрей Ермак, Глава Офиса Президента, и Джейк Салливан, Советник по вопросам национальной безопасности США, обсудили недавние российские удары, пакеты помощи и мирные усилия для Украины. Они подчеркнули важность поддержки США в борьбе Украины против агрессии.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили, в частности, ситуацию на поле боя и вопросы принятия Конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для Украины пакета помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
Андрей Ермак отметил важность встреч украинской и американской стороны, которые состоялись на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Собеседники обсудили ситуацию на поле боя и недавние ракетные удары россии по украинской территории,
Детали
Сообщается, что отдельное внимание руководитель Офиса Президента Украины и советник Президента США уделили вопросу принятия Конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для Украины пакета помощи.
Также Ермак и Салливан остановились на результатах четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников по реализации Украинской формулы мира, которая состоялась в Давосе, и обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.
Кроме того, руководитель Офиса Главы государства поблагодарил Президента США, его администрацию, обе палаты Конгресса и американское общество за устойчивую поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский с большим позитивом, чем в прошлом году, рассматривает вопрос получения поддержки от США.
Координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что отсутствие помощи от США будет иметь катастрофические последствия для Украины.
Ермак обсудил с Салливаном ситуацию с пакетом помощи Украине и недавние удары рф
Андрей Ермак, Глава Офиса Президента, и Джейк Салливан, Советник по вопросам национальной безопасности США, обсудили недавние российские удары, пакеты помощи и мирные усилия для Украины. Они подчеркнули важность поддержки США в борьбе Украины против агрессии.
NASA завершает миссию вертолета Ingenuity на планете Марс после повреждения лопастей винта
Миссия вертолета НАСА Ingenuity на Марсе завершилась после 72 полетов и почти 1000 марсианских дней, что значительно превысило первоначальную цель - пять полетов и 30 дней. Миссия завершилась из-за повреждения одной или нескольких лопастей ротора.
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
Нардеп считает, что объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине.
Германия заявила, что подготовит 10 тысяч украинских воинов в 2024 году и анонсировала пакет военной помощи
Германия подготовит 10 000 украинских солдат в 2024 году и предоставит военную помощь, в частности более 80 танков Leopard 1 A5, бронемашин и артиллерийских систем.
Туск может помочь главе Еврокомиссии фон дер Ляйен остаться на своем посту - Euractiv
Крупнейшая политическая партия Европы, Европейская народная партия, скорее всего, поддержит Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Европейской комиссии, пишет Euractiv. Ожидается, что решающее значение в этом решении будет иметь позиция премьер-министров Польши и Греции.
США тайно предупреждали Иран о нападении террористов ИГИЛ
В начале января США направили Ирану конфиденциальное предупреждение о подготовке террористической атаки ИГИЛ, целью которой была процессия на могиле иранского генерала Касема Сулеймани. Были собраны конкретные разведывательные данные о плане "ИГИЛ-Хорасан" в Афганистане.
россияне на Запорожье нанесли 58 ударов: атаковали 9 беспилотниками и били из артиллерии и РСЗО
Российские войска нанесли 58 ударов, в том числе 9 беспилотниками, по 14 населенным пунктам Запорожской области.
Помощник госсекретаря США О'Брайен озвучил стратегию победы Украины в войне
Помощник Государственного секретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что в 2024 году Украина будет вести наступательную военную кампанию. Ожидается, что финансовая поддержка союзников поможет Украине дестабилизировать военные усилия россии.
Выплаты внутренним переселенцам должны быть оптимизированы - Верещук
Украинское правительство планирует оптимизировать выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Уменьшение поступлений в бюджет повлияло на это решение, и чиновники предлагают применять более справедливые подходы.
Экстренное заседание Совета Безопасности: ООН не в состоянии установить обстоятельства падения ИЛ-76
Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором Россия и Украина обменялись обвинениями по поводу сбития самолета Ил-76. ООН не может подтвердить ни обстоятельства катастрофы, ни обоснованность заявлений обеих стран.