Ермак обсудил с Салливаном ситуацию с пакетом помощи Украине и недавние удары рф

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили, в частности, ситуацию на поле боя и вопросы принятия Конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для Украины пакета помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Андрей Ермак отметил важность встреч украинской и американской стороны, которые состоялись на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Собеседники обсудили ситуацию на поле боя и недавние ракетные удары россии по украинской территории, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что отдельное внимание руководитель Офиса Президента Украины и советник Президента США уделили вопросу принятия Конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для Украины пакета помощи.

Также Ермак и Салливан остановились на результатах четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников по реализации Украинской формулы мира, которая состоялась в Давосе, и обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

Кроме того, руководитель Офиса Главы государства поблагодарил Президента США, его администрацию, обе палаты Конгресса и американское общество за устойчивую поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский с большим позитивом, чем в прошлом году, рассматривает вопрос получения поддержки от США.

Координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что отсутствие помощи от США будет иметь катастрофические последствия для Украины.