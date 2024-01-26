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Ермак обсудил с Салливаном ситуацию с пакетом помощи Украине и недавние удары рф

Ермак обсудил с Салливаном ситуацию с пакетом помощи Украине и недавние удары рф

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 08:49  •  16171 просмотра

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Андрей Ермак, Глава Офиса Президента, и Джейк Салливан, Советник по вопросам национальной безопасности США, обсудили недавние российские удары, пакеты помощи и мирные усилия для Украины. Они подчеркнули важность поддержки США в борьбе Украины против агрессии.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили, в частности, ситуацию на поле боя и вопросы принятия Конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для Украины пакета помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Андрей Ермак отметил важность встреч украинской и американской стороны, которые состоялись на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Собеседники обсудили ситуацию на поле боя и недавние ракетные удары россии по украинской территории,

- говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что отдельное внимание руководитель Офиса Президента Украины и советник Президента США уделили вопросу принятия Конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для Украины пакета помощи.

Также Ермак и Салливан остановились на результатах четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников по реализации Украинской формулы мира, которая состоялась в Давосе, и обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

Кроме того, руководитель Офиса Главы государства поблагодарил Президента США, его администрацию, обе палаты Конгресса и американское общество за устойчивую поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский с большим позитивом, чем в прошлом году, рассматривает вопрос получения поддержки от США.

Координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что отсутствие помощи от США будет иметь катастрофические последствия для Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Єрмак обговорив з Салліваном ситуацію з пакетом допомоги Україні та нещодавні удари рф
Yermak discussed with Sullivan the situation with the aid package for Ukraine and the recent Russian strikes
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Ермак обсудил с Салливаном ситуацию с пакетом помощи Украине и недавние удары рф

Андрей Ермак, Глава Офиса Президента, и Джейк Салливан, Советник по вопросам национальной безопасности США, обсудили недавние российские удары, пакеты помощи и мирные усилия для Украины. Они подчеркнули важность поддержки США в борьбе Украины против агрессии.

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