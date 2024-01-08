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Єрмак обговорив з держсекретарем Ватикану ініціативу щодо повернення депортованих дітей

Єрмак обговорив з держсекретарем Ватикану ініціативу щодо повернення депортованих дітей

Київ • УНН

 • 30929 перегляди

Єрмак обговорив з кардиналом Пароліном допомогу Ватикану у поверненні депортованих українських дітей та підтвердив стійкість України в умовах нападів.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном. Вони, зокрема обговорили залученість Ватикану до реалізації гуманітарних аспектів Української формули миру, зокрема ініціативи щодо повернення незаконно депортованих українських дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Так, Єрмак привітав кардинала П’єтро Пароліна з високою державною нагородою України – орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

"Нещодавнє нагородження високою державною нагородою Вашої Еміненції є підтвердженням вашого особистого вагомого внеску в підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", – наголосив Єрмак.

Повідомляться, що сторони обговорили наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів українських населених пунктів, які здійснив агресор, зокрема, торік 29 грудня, а також 2 та 8 січня поточного року.

"росія й далі знищує об’єкти цивільної інфраструктури та оселі українців. Але попри ці виклики ми продовжуємо працювати, продовжуємо боротися. Наш дух дуже міцний, і ми віримо в нашу перемогу", – зазначив він.

Єрмак і Паролін обговорили залученість Ватикану до реалізації гуманітарних аспектів Української формули миру.

"Андрій Єрмак і П’єтро Паролін обговорили залученість Ватикану до реалізації гуманітарних аспектів Української формули миру, зокрема ініціативи Bring Kids Back UA щодо повернення незаконно депортованих українських дітей. Сторони також обговорили підготовку до наступної зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, яка відбудеться в Давосі, та, зокрема, участь у ній представника Ватикану", - інформує ОП.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський в кінці грудня 2023 року провів розмову з Папою Франциском. Вони обговорили спільну роботу щодо Формули миру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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