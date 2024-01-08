Ермак обсудил с госсекретарем Ватикана инициативу по возвращению депортированных детей
Киев • УНН
Ермак обсудил с кардиналом Паролином помощь Ватикана в возвращении депортированных украинских детей и подтвердил устойчивость Украины в условиях нападений.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Они, в частности обсудили вовлеченность Ватикана к реализации гуманитарных аспектов Украинской формулы мира, в частности инициативы по возвращению незаконно депортированных украинских детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
Так, Ермак поздравил кардинала Пьетро Паролина с высокой государственной наградой Украины - орденом "За заслуги" II степени.
"Недавнее награждение высокой государственной наградой Вашей Эминенции является подтверждением вашего личного весомого вклада в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Ермак.
Сообщается, что стороны обсудили последствия недавних массированных ракетных обстрелов украинских населенных пунктов, которые совершил агрессор, в частности, в прошлом году 29 декабря, а также 2 и 8 января текущего года.
"россия и дальше уничтожает объекты гражданской инфраструктуры и дома украинцев. Но несмотря на эти вызовы мы продолжаем работать, продолжаем бороться. Наш дух очень крепкий, и мы верим в нашу победу", - отметил он.
Ермак и Паролин обсудили вовлеченность Ватикана в реализацию гуманитарных аспектов Украинской формулы мира.
"Андрей Ермак и Пьетро Паролин обсудили вовлеченность Ватикана в реализацию гуманитарных аспектов Украинской формулы мира, в частности инициативы Bring Kids Back UA по возвращению незаконно депортированных украинских детей. Стороны также обсудили подготовку к следующей встрече советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации Украинской формулы мира, которая состоится в Давосе, и, в частности, участие в ней представителя Ватикана", - информирует ОП.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский в конце декабря 2023 года провел разговор с Папой Франциском. Они обсудили совместную работу по Формуле мира.
Ермак обсудил с госсекретарем Ватикана инициативу по возвращению депортированных детей
Ермак обсудил с кардиналом Паролином помощь Ватикана в возвращении депортированных украинских детей и подтвердил устойчивость Украины в условиях нападений.
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