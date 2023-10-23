Єгипет запропонував створити табори для біженців із Гази у палестинському населеному пункті Рафах - ЗМІ

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"Єгипетські офіційні особи запропонували можливість створення таборів у палестинському місті Рафах, за 3 кілометри всередині палестинських територій, під наглядом за цими таборами Єгипту”, - заявило джерело.

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Джерело зазначило, що в цих таборах будут оглядати біженців. Дивитись, чи є серед них поранені чи люди з хронічними захворюваннями, які потребують термінового втручання, для передачі їх до польових госпіталів, які будуть створені на єгипетській стороні. Люди у важкому стані будуть направлені до спеціалізованих єгипетських лікарень.

Доповнення

З іншого боку, інше єгипетське джерело розповіло Al-Araby про «координацію між Єгиптом, Катаром і США щодо операцій із доставкою допомоги в єгипетські міста Рафах і Аль-Аріш», заявивши, що «процес надання допомоги став тісно пов’язаним із процесом посередницьких переговорів , які Катар веде між рухом ХАМАС та окупаційним урядом щодо звільнення цивільних ув’язнених, останньою з яких було звільнення двох американських заручників.

Джерело зазначило, що «американський тиск на ізраїльську сторону з метою доставити 20 вантажівок допомоги, завантажених терміновими медичними засобами, відбувався в рамках угоди, яка передбачає звільнення 15 американських цивільних осіб, утримуваних ХАМАС.

"Початкова угода передбачає в’їзд близько 100 вантажівок допомоги з приблизно 200 вантажівок, які все ще знаходяться на території Єгипту, в обмін на звільнення решти американських заручників», - заявило джерело. Також підкреслило, що «Ізраїль чинить великий опір цій операції».



Додамо

У неділю на контрольно-пропускний пункт Рафах до Єгипту заїхала друга колона вантажівок із гуманітарною допомогою для сектора Газа. Зазначається, що загалом близько 19 вантажівок, що перевозили медичні та продовольчі товари, були перевірені UNRWA, агентством ООН у справах палестинських біженців.