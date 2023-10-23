Египет предложил создать лагеря для беженцев из Газы в палестинском населенном пункте Рафах - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Египет отказался от идеи перемещения гражданских из сектора Газа из-за боевых действий в пограничную зону на Северном Синае. Вместо этого предложил создать лагеря для беженцев в палестинском городе Рафах и предоставлять там срочную помощь перемещенным лицам из северной части Газы. Об этом сообщает Al-Arabi со ссылкой на египетские источники, информирует УНН.
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"Египетские официальные лица предложили возможность создания лагерей в палестинском городе Рафах, в 3 километрах внутри палестинских территорий, под надзором за этими лагерями Египта”, - заявил источник.
Детали
Источник отметил, что в этих лагерях будут осматривать беженцев. Смотреть, есть ли среди них раненые или люди с хроническими заболеваниями, которые требуют срочного вмешательства, для передачи их в полевые госпитали, которые будут созданы на египетской стороне. Люди в тяжелом состоянии будут направлены в специализированные египетские больницы.
Дополнение
С другой стороны, другой египетский источник рассказал Al-Araby о «координации между Египтом, Катаром и США относительно операций по доставке помощи в египетские города Рафах и Аль-Ариш», заявив, что «процесс оказания помощи стал тесно связанным с процессом посреднических переговоров, которые Катар ведёт между движением ХАМАС и оккупационным правительством по освобождению гражданских заключённых, последним из которых было освобождение двух американских заложников.
Источник отметил, что «американское давление на израильскую сторону с целью доставить 20 грузовиков помощи, загруженных срочными медицинскими средствами, происходило в рамках соглашения, которое предусматривает освобождение 15 американских гражданских лиц, удерживаемых ХАМАС.
"Первоначальное соглашение предусматривает въезд около 100 грузовиков помощи из примерно 200 грузовиков, которые все еще находятся на территории Египта, в обмен на освобождение оставшихся американских заложников», - заявил источник. Также подчеркнул, что «Израиль оказывает большое сопротивление этой операции».
Добавим
В воскресенье на контрольно-пропускной пункт Рафах в Египет заехала вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа. Отмечается, что всего около 19 грузовиков, перевозивших медицинские и продовольственные товары, были проверены UNRWA, агентством ООН по делам палестинских беженцев.