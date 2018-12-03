Єфремову стало погано в суді, в госпіталізації відмовили

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області відмовився видати дозвіл на госпіталізацію колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якому сьогодні стало погано в залі суду. Про це на своїй сторінці в Facebook написав його адвокат Андрій Смірнов, передає УНН.