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Єфремову стало погано в суді, в госпіталізації відмовили

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області відмовився видати дозвіл на госпіталізацію колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якому сьогодні стало погано в залі суду. Про це на своїй сторінці в Facebook написав його адвокат Андрій Смірнов, передає УНН.

"Суд розпорядився викликати лікарів. Начальник кардіологічного відділення лікарні і хтось там ще. Лікарі категорично проти участі людини в засіданні. Серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, гіпертонічний криз, передінфарктний стан.

Суд розпорядився викликати швидку, щоб перевірити ще раз лікарів. Приїхала швидка, яка наполягає на терміновій госпіталізації в кардіореанімацію", - написав Смірнов.

За його словами, на даний момент в засіданні оголошено перерву.

Нагадаємо, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України VII скликання Горохова С.А., голови Луганської обласної ради Голенко В.М., його першого заступника Харіна Є.М., Луганського міського голови Кравченка С.І. і його першого заступника Пілавова М.В., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

Як повідомляв УНН, Старобільський районний суд Луганської області продовжив ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому лідерові парламентської фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову, до 3 грудня.

Єфремов звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч. 5 ст.27, ст.341 КК України.

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