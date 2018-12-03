Єфремову стало погано в суді, в госпіталізації відмовили
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області відмовився видати дозвіл на госпіталізацію колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якому сьогодні стало погано в залі суду. Про це на своїй сторінці в Facebook написав його адвокат Андрій Смірнов, передає УНН.
"Суд розпорядився викликати лікарів. Начальник кардіологічного відділення лікарні і хтось там ще. Лікарі категорично проти участі людини в засіданні. Серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, гіпертонічний криз, передінфарктний стан.
Суд розпорядився викликати швидку, щоб перевірити ще раз лікарів. Приїхала швидка, яка наполягає на терміновій госпіталізації в кардіореанімацію", - написав Смірнов.
За його словами, на даний момент в засіданні оголошено перерву.
Нагадаємо, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України VII скликання Горохова С.А., голови Луганської обласної ради Голенко В.М., його першого заступника Харіна Є.М., Луганського міського голови Кравченка С.І. і його першого заступника Пілавова М.В., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.
Як повідомляв УНН, Старобільський районний суд Луганської області продовжив ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому лідерові парламентської фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову, до 3 грудня.
Єфремов звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч. 5 ст.27, ст.341 КК України.