Ефремову стало плохо в суде, в госпитализации отказали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Старобельский районный суд Луганской области отказался выдать разрешение на госпитализацию бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, которому сегодня стало плохо в зале суда. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Андрей Смирнов, передает УНН.
“Суд распорядился вызвать докторов. Начальник кардиологического отделения больницы и кто-то там ещё. Доктора категорически против участия человека в заседании. Сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, гипертонический криз, прединфарктное состояние.
Суд распорядился вызвать скорую, чтоб перепроверить врачей. Приехала скорая, которая настаивает на срочной госпитализации в кардиореанимацию”, — написал Смирнов.
По его словам, на данный момент в заседании объявлен перерыв.
Напомним, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины VII созыва Горохова С.А., председателя Луганского областного совета Голенко В.Н., его первого заместителя Харина Е.М., Луганского городского головы Кравченко С.И. и его первого заместителя Пилавова М.В., по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.
Как сообщал УНН, Старобельский районный суд Луганской области продлил еще на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему лидеру парламентской фракции “Партии регионов” Александру Ефремову , до 3 декабря.
Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч. 5 ст.27, ст.341 УК Украины.