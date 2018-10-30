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В отношении ряда подозреваемых по делу Ефремова завершено досудебное расследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины VII созыва Горохова С.А., председателя Луганского областного совета Голенко В.Н., его первого заместителя Харина Е.М., Луганского городского головы Кравченко С.И. и его первого заместителя Пилавова М.В., по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины VII созыва Горохова С.А., председателя Луганского областного совета Голенко В.Н., его первого заместителя Харина Е.М., Луганского городского головы Кравченко С.И. и его первого заместителя Пилавова М.В., по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. Расследование проводилось управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГСУ ГПУ под процессуальным руководством Управления процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата ГБР ГПУ", - сообщила она.

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Сарган подчеркнула, что указанные лица подозреваются в совершении в 2014 году на территории Луганской области совместно с председателем депутатской фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Украины VII созыва А. Ефремовым ряда уголовных преступлений, в частности:

  • совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);
  • государственной измене - то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины);
  • организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
  • пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти - Управление Службы безопасности Украины в Луганской области, с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

"29.10.2018 стороне защиты на основании ст. 290 УПК Украины открыто материалы досудебного расследования для ознакомления. После завершения ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт в указанном уголовном производстве будет направлено в суд", - добавила она.

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Как сообщал УНН, Старобельский районный суд Луганской области продлил еще на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему лидеру парламентской фракции "Партии регионов" Александру Ефремову , до 3 декабря.

Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч. 5 ст.27, ст.341 УК Украины.

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