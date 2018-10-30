Щодо низки підозрюваних у справі Єфремова завершено досудове розслідування

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України VII скликання Горохова С.О., голови Луганської обласної ради Голенка В.М., його першого заступника Харіна Є.М., Луганського міського голови Кравченка С.І. та його першого заступника Пілавова М.В., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України. Про це у Facebook повідомляє прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

"Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України VII скликання Горохова С.О., голови Луганської обласної ради Голенка В.М., його першого заступника Харіна Є.М., Луганського міського голови Кравченка С.І. та його першого заступника Пілавова М.В., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України. Розслідування проводилося Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, ГСУ ГПУ за процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ДБР ГПУ", - повідомила вона. 

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Сарган підкреслила, що вказані особи підозрюються у вчиненні у 2014 році на території Луганської області спільно з головою депутатської фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді України VII скликання О. Єфремовим ряду кримінальних правопорушень, зокрема:

  • вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);
  • державній зраді - тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України);
  • організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України);
  •  пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади – Управління Служби безпеки України в Луганській області, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

"29.10.2018 стороні захисту на підставі ст. 290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Після завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні буде скеровано до суду", - додала вона. 

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Як повідомляв УНН, Старобільський районний суд Луганської області продовжив ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому лідеру парламентської фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову, до 3 грудня.

Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.

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