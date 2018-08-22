Суд дозволив заочне слідство щодо низки підозрюваних у справі Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо колишнього народного депутата Сергія Горохова та колишніх чиновників Луганщини, які підозрюються у вчиненні у 2014 році на території Луганської області злочинів спільно з екс-головою фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді Олександром Єфремовим. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГПУ.
"За результатами судового розгляду задоволено клопотання ГПУ та слідчим суддею Печерського районного суду надано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо народного депутата та колишніх чиновників Луганщини, підозрюваних у кримінальному провадженні", - повідомили у відомстві.
У ГПУ зазначили, що під час досудового розслідування зібрано "достатньо належних та допустимих доказів для здійснення спеціального досудового розслідування щодо народного депутата України VII скликання Сергія Горохова, голови Луганської обласної ради Валерія Голенка, його першого заступника Євгена Харіна, Луганського міського голови Сергія Кравченка та його першого заступника Маноліса Пілавова".
"У зв'язку із цим ГПУ до Печерського райсуду Києва 20 липня 2018 року подано клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо зазначених осіб, які підозрюються у вчиненні в першій половині 2014 року на території Луганської області низки тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень спільно з головою депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України VII скликання Олександром Єфремовим", - додали у Генпрокуратурі.
Підозрювані у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України, зазначені особи перебувають в розшуку, проведення якого доручено співробітникам СБУ. ГПУ отримано ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, наголосили у відомстві.
Нагадаємо, Єфремову продовжено арешт до 7 жовтня.