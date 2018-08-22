Суд разрешил заочное следствие в отношении подозреваемых по делу Ефремова
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об осуществлении специального (заочного) досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата Сергея Горохова и бывших чиновников Луганской области, которые подозреваются в совершении в 2014 году на территории этой области преступлений совместно с экс-главой фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александром Ефремовым. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"По результатам судебного рассмотрения удовлетворено ходатайство ГПУ и следственным судьей Печерского районного суда дано разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении народного депутата и бывших чиновников Луганской области, подозреваемых в уголовном производстве", - сообщили в ведомстве.
В ГПУ отметили, что во время досудебного расследования собрано "достаточно надлежащих и допустимых доказательств для осуществления специального досудебного расследования в отношении народного депутата Украины VII созыва Сергея Горохова, председателя Луганского областного совета Валерия Голенко, его первого заместителя Евгения Харина, Луганского городского головы Сергея Кравченко и его первого заместителя Манолиса Пилавова".
"В связи с этим ГПУ в Печерский райсуд Киева 20 июля 2018 года подано ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении указанных лиц, подозреваемых в совершении в первой половине 2014 году на территории Луганской области ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва Александром Ефремовым", - добавили в Генпрокуратуре.
Подозреваемые в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины, указанные лица находятся в розыске, проведение которого поручено сотрудникам СБУ. ГПУ получено постановления следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, отметили в ведомстве.
Напомним, Ефремову продлен арест до 7 октября.