Суд у справі Єфремова відмовився допитувати Турчинова в режимі відеоконференції

“Колегія суддів ухвалила: у задоволенні клопотання свідка Турчинова Олександра Валентиновича про його допит в режимі відеоконференції відмовити... Ухвала оскарженню не підлягає. Одночасно суд повідомляє, що свідок Турчинов повторно викликається на 10 годину 21 листопада цього року”, — сказав головуючий у процесі суддя Олександр Пелих.

Як зазначається в ухвалі суду, у своєму клопотанні Турчинов не навів об’єктивних доказів щодо неможливості брати участь у судовому засіданні, крім своєї зайнятості у зв’язку із виконанням службових обов’язків.

Варто зазначити, що на початку сьогоднішнього судового засідання головуючий повідомив, що до суду надійшло клопотання від свідка Турчинова Олександра про проведення допиту у режимі відеоконференції.

У своєму клопотанні Турчинов заявляє, що “з огляду на специфіку завдань, та фукцій, які мною виконуються, відповідно до законодавства та віддаленістю місця проведення судового розгляду від фактичного місця мого знаходження, я позбавлений об'єктивної можливості прибуття до міста Старобільськ Луганської області, зокрема, у визначений судом строк для безпосередньої участі в зазначеному кримінальному провадженні”.

Крім того, Турчинов наголошує, що поточна ситуація у країні вимагає необхідності його постійного перебування у Києві або невідкладного виїзду до інших регіонів України.

Нагадаємо, суд у справі Єфремова наприкінці жовтня планує допитати Турчинова та Пашинського.

Як повідомляв УНН, Старобільський районний суд Луганської області продовжив ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому лідеру парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.

Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.