Суд у справі Єфремова наприкінці жовтня планує допитати Турчинова та Пашинського

"Сторона обвинувачення десь два місяці назад заявила (додатково – ред.) ще двох свідків (секретаря РНБО Олександра Турчинова та голову комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського – ред.). Якщо не помиляюся 25 чи 26 жовтня призначені їхні допити у режимі відеоконференції", - розповів він.



При цьому, уточнив адвокат, наступні засідання у кримінальному провадженні щодо Олександра Єфремова заплановані на 16-17 жовтня.



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На думку Андрія Смірнова, судовий розгляд у справі Єфремова триватиме досить тривалий час, адже суд ще до кінця не дослідив письмові докази обвинувачення. А далі ще потрібно дослідити матеріали захисту та допитати відповідно свідків захисту.



Як повідомляв УНН, Старобільський районний суд Луганської області продовжив ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому лідеру парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.



Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.