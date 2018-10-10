Суд по делу Ефремова в конце октября планирует допросить Турчинова и Пашинского

"Сторона обвинения где-то два месяца назад заявила (дополнительно - ред.) еще двух свидетелей (секретаря СНБО Александра Турчинова и председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского - ред.). Если не ошибаюсь 25 или 26 октября назначены их допросы в режиме видеоконференции", - рассказал он.



При этом, уточнил адвокат, следующие заседания в уголовном производстве в отношении Александра Ефремова запланированы на 16-17 октября.



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По мнению Андрея Смирнова, судебное разбирательство по делу Ефремова продлится достаточно долго, ведь суд еще до конца не исследовал письменные доказательства обвинения. А дальше еще нужно исследовать материалы защиты и допросить в соответствии свидетелей защиты.



Как сообщал УНН, Старобельский районный суд Луганской области продлил еще на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему лидеру парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову.



Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч. 5 ст.27, ст.341 УК Украины.