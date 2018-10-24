Суд по делу Ефремова отказался допрашивать Турчинова в режиме видеоконференции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Коллегия судей Старобельского районного суда Луганской области отказала в допросе в качестве свидетеля в режиме видеоконференции Секретаря СНБОУ Александра Турчинова в деле по обвинению в государственной измене экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова и вызвал его на допрос повторно, передает корреспондент УНН.
"Коллегия судей постановила: в удовлетворении ходатайства свидетеля Турчинова Александра Валентиновича о его допросе в режиме видеоконференции отказать... Постановление обжалованию не подлежит. Одновременно суд сообщает, что свидетель Турчинов повторно вызывается на 10:00 21 ноября этого года", - сказал председательствующий в процессе судья Александр Пелих.
Как отмечается в постановлении суда, в своем ходатайстве Турчинов не привел объективных доказательств невозможности участвовать в судебном заседании, кроме своей занятости в связи с выполнением служебных обязанностей.
Стоит отметить, что в начале сегодняшнего судебного заседания председательствующий сообщил, что в суд поступило ходатайство от свидетеля Турчинова Александра о проведении допроса в режиме видеоконференции.
В своем ходатайстве Турчинов заявляет, что "с учетом специфики задач, и фукций, которые мной выполняются в соответствии с законодательством и удаленностью места проведения судебного разбирательства от фактического моего нахождения, я лишен объективной возможности прибытия в город Старобельск Луганской области, в частности, в определенный судом срок для непосредственного участия в указанном уголовном производстве".
Кроме того, Турчинов отмечает, что текущая ситуация в стране требует необходимости его постоянного пребывания в Киеве или неотложного выезда в другие регионы Украины.
Напомним, суд по делу Ефремова в конце октября планирует допросить Турчинова и Пашинского.
Как сообщал УНН, Старобельский районный суд Луганской области продлил еще на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему лидеру парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову.
Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч. 5 ст.27, ст.341 УК Украины.