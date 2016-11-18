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Єдину оперативно-диспетчерську службу швидкої медичної допомоги створять у Кропивницькому

Єдину оперативно-диспетчерську службу швидкої медичної допомоги створять у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні, під час сьомої сесії Кіровоградської обласної ради сьомого скликання, депутати більшістю голосів підтримали проект рішення “Про функціонування системи екстреної медичної допомоги в Кіровоградській області”, який зокрема передбачає створення єдиної оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги в обласному центрі, передає кореспондент УНН.

Як зазначається в документі, створення служби позитивно вплине зокрема на принципи організації надання екстреної медичної допомоги, принципи контролю за вчасністю надання такої допомоги, систему моніторингу за використанням наявних ресурсів.
Крім того, проект рішення передбачає збільшення диспетчерського персоналу, оптимізацію управлінського і допоміжного персоналу, поліпшення оснащення виїзних бригад, підвищення якості підготовки медичного персоналу.

Проект рішення підтримали 48 депутатів з 53.

В свою чергу заступник голови обласної ради Ігор Степура назвав систему екстреної медичної допомоги на Кіровоградщині незадовільною.

“На підстанціях (швидкої — ред.) в районах і містах, де я був, я зафіксував разом з іншими членами робочої групи, що підстанції не забезпечені належним чином для зберігання належним чином препаратів і забезпечення їх якості. Майже на всіх районних підстанціях, де я був, у нас відсутні належним чином обладнані приміщення для розміщення як персоналу, так і медичних препаратів для зберігання медичних препаратів, на підстанціях в районних центрах у нас відсутні наркотичні речовини”, — повідомив І.Степура.

Також він додав, що в області не забезпечено контроль за терміном придатності медичних препаратів.

“На одній з підстанцій, приміром, було виявлено наступне порушення — в сумці, з якою виїздить бригада „швидкої“ до людей, у 6 препаратів закінчився термін придатності. А в укладці, передбаченій для випадків, коли бригада виїздить на ДТП, знайшли ще 7 таких препаратів”, — зауважив він.

Українські Національні Новини

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