Единую оперативно-диспетчерскую службу скорой медицинской помощи создадут в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня, во время седьмой сессии Кировоградского областного совета седьмого созыва, депутаты большинством голосов поддержали проект решения "О функционировании системы экстренной медицинской помощи в Кировоградской области", который в частности предусматривает создание единой оперативно-диспетчерской службы экстренной медицинской помощи в областном центре, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в документе, создание службы положительно повлияет в частности на принципы организации оказания экстренной медицинской помощи, принципы контроля за своевременностью предоставления такой помощи, систему мониторинга за использованием имеющихся ресурсов.
Кроме того, проект решения предусматривает увеличение диспетчерского персонала, оптимизацию управленческого и вспомогательного персонала, улучшение оснащения выездных бригад, повышение качества подготовки медицинского персонала.
Проект решения поддержали 48 депутатов из 53.
В свою очередь заместитель председателя областного совета Игорь Степура назвал систему экстренной медицинской помощи Кировоградской области неудовлетворительной.
"На подстанциях (скорой - ред.) в районах и городах, где я был, я зафиксировал вместе с другими членами рабочей группы, подстанции не обеспеченные должным образом для хранения должным образом препаратов и обеспечения их качества. Почти на всех районных подстанциях, где я был, у нас отсутствуют надлежащим образом оборудованные помещения для размещения как персонала, так и медицинских препаратов для хранения медицинских препаратов, на подстанциях в районных центрах у нас отсутствуют наркотические вещества", - сообщил И.Степура.
Также он добавил, что в области не обеспечен контроль за сроком годности медицинских препаратов.
"На одной из подстанций, например, было выявлено следующее нарушение - в сумке, с которой выезжает бригада "скорой" к людям, у 6 препаратов истек срок годности. А в укладке, предусмотренной для случаев, когда бригада выезжает на ДТП, нашли еще 7 таких препаратов", - отметил он.