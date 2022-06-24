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Єдина перевага російської армії - артилерія: Кулеба

Єдина перевага російської армії - артилерія: Кулеба

Київ • УНН

 • 179065 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. На сьогодні українська армія найбільше потребує реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та важкої артилерії. Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю BILD, пише УНН.

Цитата

«Кожна одиниця посилює нас і дозволяє наблизитися до того дня, коли ми відстоїмо світ для себе і всієї Європи», — сказав міністр.

Деталі

Кулеба заявив, що найбільше Україна потребує РСЗВ та 155-мм артилерійських систем.

«Це правда, що боєприпаси радянського калібру закінчуються, але наші запаси боєприпасів НАТО швидко зростають. Нам потрібно більше систем, щоб мати можливість їх використовувати", - розповів дипломат.

Він упевнений, що якщо Захід поставить потрібну зброю, Україна переможе у цій війні.

«У них є перевага в артилерії, і вони використовують її повною мірою, але це їхня єдина перевага. Якщо ми придбаємо розумну кількість важкої зброї та сучасних артилерійських систем, ми зможемо переламати перебіг подій на свою користь», — добавил Кулеба.

Нагадаємо

Перша партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем, які США пообіцяли Україні, вже знаходиться в країні, а нещодавно оголошена додаткова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена ​​«до середини липня».

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