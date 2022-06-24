Единственное преимущество российской армии — артиллерия: Кулеба

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. На сегодня украинская армия наиболее нуждается в реактивных системах залпового огня (РСЗО) и тяжелой артиллерии. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью BILD, пишет УНН.

Цитата

«Каждая единица усиливает нас и позволяет приблизиться к тому дню, когда мы отстоим мир для себя и всей Европы», — сказал министр.

Детали

Кулеба заявил, что больше всего Украина нуждается в РСЗО и 155-мм артиллерийских системах.

«Это правда, что боеприпасы советского калибра заканчиваются, но наши запасы боеприпасов НАТО быстро растут. Нам нужно больше систем, чтобы иметь возможность их использовать», - рассказал дипломат.

Он уверен, что если Запад поставит необходимое оружие, Украина победит в этой войне.

«У них есть преимущество в артиллерии, и они используют её в полной мере, но это их единственное преимущество. Если мы приобретём разумное количество тяжелого оружия и современных артиллерийских систем, мы сможем переломить ход событий в свою пользу», — добавил Кулеба.

Напомним

Первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США пообещали Украине, уже находится в стране, а недавно объявленная дополнительная партия из четырех HIMARS будет доставлена «к середине июля».

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