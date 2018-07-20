ЄБРР поширив неправдиву інформацію і звинуватив в цьому ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. З розривом у тиждень Європейський банк реконструкції і розвитку зробив дві суперечливі заяви про співпрацю з "Кернел", повідомляє УНН.
У першому випадку йшлося про припинення співпраці з цим агрохолдингом, у другому - про те, що співпраця ніколи не припинялася.
Так, 13 липня старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов у коментарі про спільні проекти Банку і українських агрохолдингів зазначив, що "Кернел" не є їхнім клієнтом, оскільки співпраця була припинена через низку об'єктивних причин.
Щоб уникнути спекуляцій на цю тему УНН публікує відповідний аудіозапис розмови з представником ЄБРР.
Але вже 20 липня УНН отримав від ЄБРР новий лист, де той самий Антон Усов заявляє, що Банк "ніколи не припиняв співпрацю з "Кернел".
Щоб уточнити, яку саме заяву Антона Усова вважати коректною і з яких причин ЄБРР спростував власну заяву, УНН направив додатковий запит до Банку.
Нагадаємо, раніше Асоціація фермерів наполягала на тому, щоб ЄБРР припинив співпрацю з "Кернел" через політичну корупцію його власника, депутата Віталія Хомутинніка.
Як і зараз, в ЄБРР тоді повідомляли, що у них немає діючих проектів з "Кернел".