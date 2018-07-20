ЕБРР распространил неправдивую информацию и обвинил в этом СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. С разрывом в неделю Европейский банк реконструкции и развития сделал два противоречивых заявления о сотрудничестве с “Кернел”, сообщает УНН.
В первом случае речь шла о прекращении сотрудничества с этим агрохолдингом, во втором — о том, что сотрудничество никогда не прекращалось.
Так, 13 июля старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в комментарии о совместных проектах Банка и украинских агрохолдингов отметил, что “Кернел” не является их клиентом, поскольку сотрудничество было прекращено по ряду объективных причин.
Во избежание спекуляций на эту тему УНН публикует соответствующую аудиозапись разговора с представителем ЕБРР.
Но уже 20 июля УНН получил от ЕБРР новое письмо, где тот же Антон Усов заявляет, что Банк “никогда не прекращал сотрудничество с "Кернел".
Дабы уточнить, какое именно заявление Антона Усова считать корректным и по каким причинам ЕБРР опроверг собственное заявление, УНН направил дополнительный запрос в Банк.
Напомним, ранее Ассоциация фермеров настаивала на том, чтобы ЕБРР прекратил сотрудничество с “Кернел” из-за политической коррупции его собственника, депутата Виталия Хомутынника.
Как и сейчас, в ЕБРР тогда сообщали, что у них нет действующих проектов с “Кернел”.