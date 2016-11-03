ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України до 1,5% у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 0,5 процентних пункти – з 2% до 1,5% у 2016 році. Про це йдеться у прес-релізі ЄБРР, передає УНН.
Відповідно до прес-релізу, ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП на 0,5 процентних пункти – до 1,5%. При цьому, згідно з прогнозом банку, зростання економіки у 2017 році залишається на рівні 2%.
У ЄБРР також зазначили, що економіка України відновила зростання у першій половині 2016 року, після загального падіння ВВП на 16% протягом двох попередніх років.
У той же час, додали у банку, гострою проблемою для України залишаються неповернені кредити.