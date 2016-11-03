ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 1,5% в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 0,5 процентных пункта - с 2% до 1,5% в 2016 году. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, передает УНН.
Согласно пресс-релизу, ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП на 0,5 процентных пункта - до 1,5%. При этом, согласно прогнозу банка, рост экономики в 2017 году остается на уровне 2%.
В ЕБРР также отметили, что экономика Украины возобновила рост в первой половине 2016 года, после общего падения ВВП на 16% в течение двух предыдущих лет.
В то же время, добавили в банке, острой проблемой для Украины остаются невозвращенные кредиты.