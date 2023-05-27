Є загиблі, поранені та руйнування: очільник Донецької ОВА розповів про ситуацію в області
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко детально розповів про ситуацію на Донеччині. Внаслідок російських обстрілів в області є загиблі люди, поранені та руйнування. Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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На Волноваському напрямку росіяни 30 разів обстріляли з артилерії Вугледар, завдали 2 авіаудари. Під вогнем опинились Новоукраїнка та Пречистівка.
На Донецькому напрямку були обстріли Мар'їнки, Красногорівки та Курахівської громади.
На Горлівському напрямку, внаслідок обстрілу, загинула 1 людина, у Часовоярській громаді — у місті пошкоджені 6 будинків.
Також за інформацією, ще 1 людина загинула у Васюківці Соледарської громади.
"На Нью-Йорк росіяни скинули бомбу ФАБ-250 — пошкоджено 3 будинки, клуб, спортзал, амбулаторію та ясла", - йдеться у повідомленні.
За добу російські загарбники 3 рази обстріляли Костянтинівку — поранено 2 людини, пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю та навчальний заклад.
На Лисичанському напрямку було поранено 2 людини (у Торському Лиманської громади). Також у Сіверську було зруйновано будинок, у Званівці — 2 будинки.
"Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 5", - додав Кириленко.