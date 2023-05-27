Есть погибшие, раненые и разрушения: глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко подробно рассказал о ситуации в Донецкой области. В результате российских обстрелов в области есть погибшие люди, раненые и разрушения. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Детали
На Волновахском направлении россияне 30 раз обстреляли из артиллерии Угледар, нанесли 2 авиаудара. Под огнем оказались Новоукраинка и Пречистовка.
На Донецком направлении были обстрелы Марьинки, Красногоровки и Кураховской громады.
На Горловском направлении, в результате обстрелов, погиб 1 человек, в Часовоярской громаде — в городе повреждены 6 домов.
Также по информации, еще 1 человек погиб в Васюковке Соледарской громады.
"На Нью-Йорк россияне сбросили бомбу ФАБ-250 — повреждены 3 дома, клуб, спортзал, амбулатория и ясли", - говорится в сообщении.
За сутки российские захватчики 3 раза обстреляли Константиновку — ранены 2 человека, повреждены 7 частных домов, 2 многоэтажки, админздание и учебное заведение.
На Лисичанском направлении были ранены 2 человека (в Торском Лиманской громады). Также в Северске был разрушен дом, в Звановке — 2 дома.
"Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 5", - добавил Кириленко.