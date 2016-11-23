Є.Нищук вибачився за слова щодо "генетики" Донбасу

Як зазначається, напередодні у ток-шоу "Свобода слова" Є.Нищук пояснив ситуацію, яка склалася на сході і півдні України, "прірвою свідомості".

"Коли ми так багато говорили про генетику на Запоріжжі, Донбасі, це ж міста завезені. Немає там ніякої генетики - це свідомо завезені міста... Це була технологія Радянського Союзу", - цитує видання слова міністра.

Ці вислови міністра спровокували різку критику у соцмережах та серед деяких політиків.

У середу Є.Нищук заявив, що його слова неправильно зрозуміли.

"Тривалий час історичні та культурні проекти недофінансовувалася. У цьому руслі, я говорив, що формується момент духу. А всіх зачепило слово "генетика". Якщо воно когось зачепило, я щиро перепрошую", - сказав він.

"Я говорив про те, що треба збільшити увагу до культурного діалогу та обміну в східних областях, оскільки тривалий час було перекручення або недофінансування тих чи інших проектів", - пояснив міністр.