Є.Нищук вибачився за слова щодо "генетики" Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр культури України Євген Нищук вибачився за свою заяву про "генетику" мешканців півдня і сходу країни, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначається, напередодні у ток-шоу "Свобода слова" Є.Нищук пояснив ситуацію, яка склалася на сході і півдні України, "прірвою свідомості".
"Коли ми так багато говорили про генетику на Запоріжжі, Донбасі, це ж міста завезені. Немає там ніякої генетики - це свідомо завезені міста... Це була технологія Радянського Союзу", - цитує видання слова міністра.
Ці вислови міністра спровокували різку критику у соцмережах та серед деяких політиків.
У середу Є.Нищук заявив, що його слова неправильно зрозуміли.
"Тривалий час історичні та культурні проекти недофінансовувалася. У цьому руслі, я говорив, що формується момент духу. А всіх зачепило слово "генетика". Якщо воно когось зачепило, я щиро перепрошую", - сказав він.
"Я говорив про те, що треба збільшити увагу до культурного діалогу та обміну в східних областях, оскільки тривалий час було перекручення або недофінансування тих чи інших проектів", - пояснив міністр.