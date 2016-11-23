Е.Нищук извинился за слова о "генетике" Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр культуры Украины Евгений Нищук извинился за свое заявление о "генетике" жителей юга и востока страны, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечается, накануне в ток-шоу "Свобода слова" Е.Нищук объяснил ситуацию, которая сложилась на востоке и юге Украины, "пропастью сознания".
"Когда мы так много говорили о генетике в Запорожской области, Донбассе, это же города завезенные. Нет там никакой генетики - это сознательно завезенные города... Это была технология Советского Союза", - цитирует издание слова министра.
Эти высказывания министра спровоцировали резкую критику в соцсетях и среди некоторых политиков.
В среду Е.Нищук заявил, что его слова неправильно поняли.
"Долгое время исторические и культурные проекты недофинансировались. В этом русле, я говорил, что формируется момент духа. Всех задело слово "генетика". Если оно кого-то задело, я искренне извиняюсь", - сказал он.
"Я говорил о том, что нужно увеличить внимание к культурному диалогу и обмену в восточных областях, поскольку долгое время было искажение или недофинансирование тех или иных проектов", - пояснил министр.