Є бажання перейти у кам’яний вік? Зеленський відповів на погрози Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Якщо Білорусь почне обмежувати постачання в Україну енергоресурсів, постраждають звичайні люди. Про це на пресконференції у вівторок заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Нещодавно одна людина з Білорусі також заявила, що, якщо буде ескалація, то вони одразу ж припинять постачання в Україну енергоресурсів. Людина сказала ці слова, а як ми повинні на це реагувати? Я вам скажу як я відреагував. Я попросив надати мені статистику товарообміну між Україною і Білоруссю. Товарообіг у нас 6 млрд (доларів США – ред.), з них 1,5 млрд експортує Україна в Білорусь, 4,5 млрд експортує Білорусь в Україну", - сказав Президент.
"Якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто від цього страждає? В даному випадку точно постраждають просто люди. Якщо є бажання перейти у кам’яний вік, можемо робити так: щось заборонить Білорусь, заборонить тоді Україна. Але хто страждає? Вирішують завжди політики, а страждають нажаль люди. Тим більше ви бачите що в товарообігу у 6 млрд точно не Україна виграє", - додав він.
Додамо
Президент Білорусі Олександр Лукашенко на вихідних заявив, що Мінськ не постачатиме Україні паливно-мастильні матеріали і електрику, якщо Київ "ініціює загострення" з Росією або на Донбасі.